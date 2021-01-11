Sakarya’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler 10.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Sakarya’da bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da saatler 10.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da saatler 10.00’ı gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Pandemi sebebiyle aylardır öğretmen ve öğrencilere hasret kalan okul bahçeleri, bugün idareci ve öğretmenleri ağırladı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törene, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler, öğrenciler ve polis ekipleri katıldı. Okullar yerine EBA TV’de okunan İstiklal Marşı bu sefer okul bahçesinde idareci ve öğretmenler tarafından okundu.

"İstiklal Marşı’mızı tek nefes olarak söyledik"
Bayrak törenin sonrasında açıklamada bulunan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "1921 yılında İstiklal Marşı’mız kabul edildi. Bu yıl 100’üncü yılı da olmuş oldu. İstiklal Marşı’mızın ilk hitabı ‘Korkma’, en son hitabı da ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal’. Bu millet hiçbir zaman korkmadı, yılmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde istiklali için bir arada olmayı başarmıştır. Bugün öğretmenlerimizle aslında bunun burada bir uygulamasını yaptık. İlimizde ve ülkemiz de eş zamanlı olarak tekrar İstiklal Marşı’mızı tek nefes olarak söyledik. Bizimle birlikte olan herkese, bu vatan için yüreği çarpan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
D-100’de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü öldü
YEREL HABERLER D-100’de aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü ...
Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosikletin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik ...
D-650’de kağıt toplayan gence motosikletin çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER D-650’de kağıt toplayan gence motosikletin çarpma anı ...
Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı Barınağa götüreceği doğanı evinde misafir ediyor Banyosunda doğan besleyen vatandaş Harun Koç: “Doğanın yaralı olabileceğinden şüphelenerek eve getirdim”
YEREL HABERLER Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip ...
TEM Otoyolu'nda tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Otomobile arkadan çarpan tır devrilerek karşı şeride geçti
YEREL HABERLER TEM Otoyolu'nda tır ile otomobil çarpıştı: 3 ...
İstanbul suyunun sigortası Melen’de son durum Gözlerin çevrildiği barajda su azalmış durumda 13 yıldır 189 kilometreden İstanbul’un su sarfiyatının yarısını karşılıyor Melen Barajı projesinde gelinen son nokta havadan görüntülendi Bir süre baraj inşaatında çalışan vatandaş İskender Abay: “Melen’den, İstanbul’a su basılmasa zaten şehrin su sorunu daha da katlanır”
YEREL HABERLER İstanbul suyunun sigortası Melen’de son ...
Amcasını öldüren genç tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Amcasını öldüren genç tutuklanarak cezaevine ...
'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı (2)
YEREL HABERLER 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza ...
'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı
YEREL HABERLER 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza ...
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerine uyaran gence ilginç tepki "Annelerini de alın" deyince "Sen işine" bak dediler Yavruların annesinden ayrılmaması için çabalayan genç kız tepkilerin hedefi oldu
YEREL HABERLER Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye ...
Sakarya’daki kazalar KGYS’ye yansıdı Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kaçınılmaz sonu getirdi
YEREL HABERLER Sakarya’daki kazalar KGYS’ye yansıdı Dikkatsizlik ve ...
Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma yapılacak 
YEREL HABERLER Robin'i vuranın yakalanması için kriminal çalışma ...
Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü Tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ...