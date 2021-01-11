Hendek'te 2 katlı ev çıkan yangın kullanılmaz hale geldi 

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sahiplerinin Avustralya´da bulunduğu 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde, Hendek Çakallık Mahallesi´nde bulunan İrfan Genç´e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev sahiplerinin Avustralya´da yaşadıkları öğrenilirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-01-11 21:23:57
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