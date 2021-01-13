Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (2)

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OLAY YERİNDE BİR ÇANTA DAHA BULUNDU

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam çanta içerisinde insana ait kemik ve et parçaları bulunmasının ardından aynı bölgede bugün yeniden çalışma yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı. Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü´nden dalgıç polisler de geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-13 12:26:35



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