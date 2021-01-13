Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)

BİR DE AYAK BULUNDU
Sakarya´da, Çark Deresi içerisi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma genişletildi. Çalışmalar sırasında bir ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.
İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü´nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-13 14:17:15
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