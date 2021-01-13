Sakarya’ya beklenen aşılar geldi Aşı odaları hazır, bakanlık onayı sonrasında aşılama başlayacak

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte Sakarya’ya da beklenen aşılar geldi.



Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, hastanelerde oluşturulan aşı odalarında incelemelerde bulundu. Ziyaretler esnasında Öğütlü’ye eşlik eden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İsteğe bağlı olarak ilk etapta sağlıkçıların aşı olacağı ve bakanlık tarafından oluşturulan sistem ile MHRS üzerinden aşı randevusu alınabileceği belirtildi. Bakanlığın aşılama izni vermesinin ardından aşılamaya başlanacağı da öğrenildi.

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