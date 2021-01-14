Sakarya'da vaka sayısı bin 500'lerden 50'nin altına düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da vaka sayısı bin 500'lerden 50'nin altına düştü

DHA

Sakarya'da vaka sayısı bin 500'lerden 50'nin altına düştü


Güven HASBAŞOnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, geçen yıl Kasım ayında günlük 1500'lere ulaşan pozitif vaka sayısının şu an 50'nin altına kadar düştüğünü belirterek, "Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik" dedi.
Sakarya´da, kasım ayında koronavirüs vaka sayısı 1500´lere ulaşırken, alınan önlemlerin ardından günlük vaka sayısı 50´nin altına düştü. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kentte kasım ayında vaka sayılarının yüksek rakamlara ulaşıldığını belirterek, "Pozitif vaka sayıların 1500´lere ulaştığı günler oldu. Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik. Hastanelerimizdeki hasta sayılarımız, yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız ve entübe sayımız çok azaldı. Dolayısıyla ölüm oranları çok düştü. Biz de bu oranı sıfıra indirme gayretindeyiz. Bunun için de aşılamanın çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. İnşallah aşılamayla birlikte Türkiye olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.
'EN KISA SÜREDE AŞILANMAYI BİTİRECEĞİZ'
Aşı konusunda da açıklama yapan Öğütlü, "Aşılama ile ilgili 15 günlük süremiz var. Fakat biz çok daha hızlı bir şekilde aşılama işlemini tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü dünyadaki sağlık ağı en kuvvetli olan ülkelerden bir tanesiyiz. Biz de Sakarya olarak bütün hazırlıklarımızı ve planlamamızı yaptık. Sürecin başlamasıyla birlikte aşılamayı çok kısa sürede bitireceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle aşılama sonuçlanana kadar tedbirlere aynı şekilde devam etmelerini maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bu hastalığın tek bir tedavisi var ve bu da aşı ve tedbirler" diye konuştu.
EŞİ KAHVEDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ 
Sakarya yaşayan Hatice Kılıçaslan, kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirterek, "Birçok insanın sokakta maske takmadığını görüyorduk. Sokaktaki insanların yarısı maske takarken diğer yarısı da maskesiz geziyordu. Tedbirlerin artırılmasıyla birlikte yasakların ve cezaların da artmasıyla sayılar azalmaya başladı. Tanıdığımız 10 insandan 5´inin testi pozitif çıkıyordu. İnsanlar yasaklarla birlikte biraz tedirgin oldular. O yüzden herkes maske takarak, kurallara uymaya başladı. Eşim, kız kardeşim ve babam bu hastalığı atlattı. Benim eşim virüse kahvehanede yakalandı. Bu yüzden yasaklar biraz daha devam etmeli diye düşünüyorum" dedi.
'YASAKLAR DEVAM ETMELİ' 
Kasım ayında vaka sayılarının arttığını ifade eden Ömer Çarbuğa ise, "İkinci dalgadan sonra alınan kısıtlama ve tedbirler nedeniyle vaka sayılarında düşüşler oldu. İyi oldu bence. Ekonomik açıdan insanlarımız biraz sıkıntı yaşasa bile vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle yasaklar biraz daha devam etmeli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞOnur GÜDEN
2021-01-14 08:09:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da iki aile birbirine girdi: 2 yaralı Komşu ailelerin kavgasında kan aktı
YEREL HABERLER Sakarya’da iki aile birbirine girdi: 2 yaralı Komşu ...
Türk Kızılay Karasu Şubesi’nden 17 öğrenciye mont
YEREL HABERLER Türk Kızılay Karasu Şubesi’nden 17 öğrenciye mont
Sakarya’ya beklenen aşılar geldi Aşı odaları hazır, bakanlık onayı sonrasında aşılama başlayacak
YEREL HABERLER Sakarya’ya beklenen aşılar geldi Aşı odaları hazır, ...
Karasulu öğrencilerden TÜBİTAK başarısı 870 proje içerisinden Türkiye 2'ncisi olmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Karasulu öğrencilerden TÜBİTAK başarısı 870 proje ...
SUBÜ’nin insan kaynakları projesine MARKA desteği
YEREL HABERLER SUBÜ’nin insan kaynakları projesine MARKA desteği
Sakarya Üniversitesine Avrupa’dan övgü
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesine Avrupa’dan övgü
SAÜ SESAM kanalı yayına devam ediyor
YEREL HABERLER SAÜ SESAM kanalı yayına devam ediyor
TÜSİKON heyeti 1 milyar dolarlık yatırım için Zambiya’ya gidiyor
YEREL HABERLER TÜSİKON heyeti 1 milyar dolarlık yatırım için ...
Bugün de çantada insan uzuvları ve ayak bulundu; parçalar aynı cesede ait çıktı (4)- Yeniden
YEREL HABERLER Bugün de çantada insan uzuvları ve ayak bulundu; ...
Sakarya’da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları dereye atıldı Parçalanan ceset ayrı ayrı çantalarla dereye atıldı Bölgede bulunan iki ayrı çanta içerisindeki parçaların aynı insana ait olduğu belirlendi Ekipler, cinayetin yaklaşık 1 ay önce işlendiği ihtimali üzerinde duruyor
YEREL HABERLER Sakarya’da şok cinayet, öldürdükten sonra parçaları ...
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (3)
YEREL HABERLER Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında ...
Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı düştü Beyaz rüya geri döndü, yüksek kesimler karla buluştu
YEREL HABERLER Sakarya’da yüksek kesimlere yılın ilk karı ...
Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir çanta bulundu Derede dün bulunan çantanın içerisindeki parçaların insana ait olduğu öğrenildi Bugün bulunan çanta için ekipler inceleme başlattı
YEREL HABERLER Et ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede ikinci bir ...
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek (2)
YEREL HABERLER Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında ...
Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında sürülecek
YEREL HABERLER Çantadan çıkan kemiklerin izi, kayıp başvurularında ...
Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu
Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu İnsana ait olduğu tahmin edilen parçalar incelenmek üzere otopsi merkezine gönderildi
YEREL HABERLER Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları ...
SUBÜ’de, Güz Yarıyılı’nda dersler tamamlandı
YEREL HABERLER SUBÜ’de, Güz Yarıyılı’nda dersler tamamlandı
SAÜ’nün geliştirdiği UZEP 196 üniversitenin temsilcilerine tanıtıldı
YEREL HABERLER SAÜ’nün geliştirdiği UZEP 196 üniversitenin ...
Sapanca Gölü can çekişiyor İskelelerin ortada kaldığı, kayıkların karaya oturduğu gölde canlı popülasyonu risk altında Sakarya Atlantis Su Sporları Kulübü Başkanı Yusuf Serdar Aldanmaz: “Yüzerek girdiğimiz noktalarda şuan yürüyerek hareket ediyoruz” Dalış eğitmeni Erdal Güler: “Su azalıyor, gölü kaybetmeye başladık”
YEREL HABERLER Sapanca Gölü can çekişiyor İskelelerin ortada ...
İklim değişikliğine sinekler de ayak uyduramadı Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sineklerin erken uyanmasına yol açtı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldız: “Ocak ayında sinekler ile aynı ortamı paylaşmaya başladık”
YEREL HABERLER İklim değişikliğine sinekler de ayak uyduramadı Hava ...
Evi ve arsası için 5 yıl sonra yine aynı fiyatı teklif ettiler
YEREL HABERLER Evi ve arsası için 5 yıl sonra yine aynı fiyatı ...