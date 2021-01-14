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Sakarya´da aşı yapılmaya başlandı

DHA

Sakarya´da aşı yapılmaya başlandı


Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İlk aşıyı Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü oldu.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde randevu alınarak yapılan aşılamada ilk önce Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü aşı yaptırdı. Öğütlü'nün ardından Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis aşı oldu. Aşı, sağlık personellerine randevu sistemiyle yapılmaya devam edilecek.
Doç. Dr. Öğütlü, Türkiye´de güçlü bir sağlık ağı olduğunu ve aşılamanın hızlı bir şekilde yapılacağını belirterek, "Ağır ve orta enfeksiyonlardan yüzde 100 koruyan bir aşı. Entübasyondan, hastaneye yatıştan, yoğun bakıma yatıştan koruyan bir aşı. Bu bizim artık riskli gruptaki vatandaşlarımızı koruyacağımız anlamına geliyor. Bu artık bir vatandaşlık görevidir. Hepimizin aşı olacağına inanıyorum. Bu konuda liderlik etmek adına ilk önce sağlık çalışanlarımız aşı oldu. Türkiye´de büyük bir sağlık ağı var. Belki de dünyada aşılamayı en hızlı tamamlayan ülke olacağız. Tüm hastanelerimizde aşı odaları var. Sadece Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde 25 aşı odası var. Özel hastaneler ve aile hekimlikleri olmak üzere aşılama yapılacak. Bu da tüm ülkede aşılamanın en hızlı şekilde tamamlanacağını işaret ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Onur GÜDEN
2021-01-14 10:42:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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