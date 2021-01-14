Sakarya’da ilk korona virüs aşısı İl Sağlık Müdürü’ne yapıldı İlk aşıyı olan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü: “Ağır ve orta enfeksiyonlarda yüzde 100 koruyan bir aşı” Sakarya Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay: “Bu aşılama bizim üzerimize düşen bir borç gibi”

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadelede aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte Sakarya’da ilk aşı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis’e yapıldı.

Çin’den getirilen 3 milyon doz aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk aşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılmıştı. Bu kapsamda Sakarya’da ilk aşı ise sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis’e yapıldı. Etkinliği yüzde 92 buçuk olarak gösterilen aşının bugünden itibaren il genelinde uygulanmaya başlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, sağlık çalışanlarına liderlik etmek adına ilk aşıyı olduğunu dile getirdi.



"Riskli gruplardaki hastalarımızı yüzde 100 koruyacağız"

İlk aşı vurulduktan sonra konuşan Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, “Bütün güvenlik testlerinden geçmiş. Etkinliği Türkiye’deki çalışmalarında yüzde 92 buçuk olarak gösterilmiş. Ağır ve orta enfeksiyonlarda yüzde 100 koruyan bir aşı. Yani hastaneye yatıştan, yoğun bakıma yatıştan koruyan bir aşıdır. Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra riskli gruplardaki hastalarımızı yüzde 100 koruyacağız anlamı geliyor. Şu anda aşı olmak bir vatandaşlık görevi gibi görünüyor. Hepimizin aşı olacağını düşünüyorum. Bu konuda ilk önce başlarken sağlık çalışanları olacaktır onlara liderlik etmek adına dekan hocamızla adına dekan hocamızla beraber ilk önce aşıyı olalım dedik ve olduk hayırlısı olsun. Türkiye’de büyük bir sağlık ağı var biliyorsunuz belki de dünyada en kısa sürede aşılamaya tabi olacak ülkelerden bir tanesi olacağız. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastane’mizde sadece 25 tane aşı odası var planlamalar yatak sayısına göre özel hastaneler ve aile hekimlikleri olmak üzere tüm sağlık tesislerimizde aşılama olacak. Bu da dediğimiz gibi tüm Türkiye’de aşılamanın kısa sürede biteceğini gösteriyor” dedi.



"Bu aşılama bizim üzerimize düşen bir borç gibi"

Vatandaşların sağlığı açısından aşılamanın gerekli olduğunu belirten Sakarya Üniversite Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Bu aşılama bizim üzerimize düşen bir borç gibi bunu yapmamız lazım ki bir başkasını riske atmayalım. Toplumunda bir an önce normalizasyona dönmesi için normalleşmemiz için aşılanmamamız lazım. Şükürler olsun ki Türkiye aşılamanın en hızlı bir şekilde uygulandığı ülkelerden bir tanesi bizler de bu fırsatı değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

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