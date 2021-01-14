Sakarya'da yüksek kesimlerde karla mücadele başladı Yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor

– Kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen Sakarya'nın Hendek Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekipler 24 saat herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına nöbete geçti.

Kar yağışının etkili olduğu Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması başladı. Hazırlıklarını günler öncesinden yapan ekipler Dikmen Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, kapanan yollar tek tek açılıyor. Güney, Yeniyayla, Kadifekale, Kurtuluş ve Aksu gibi mahallelerde de ekipler hazır bulunduruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine yakından takip eden ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının bereket getirmesini dileyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Rabbim kar yağışının topraklarımıza bereket getirmesini nasip etsin. Ekiplerimizi günler öncesinden görevlendirerek plan ve programlarımızı yaptık. Kar yağışının herhangi bir mağduriyete neden olmaması için ekiplerimizi seferber ettik. Hendek’in yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerimiz başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu tüm noktalara ekiplerimizi yönlendireceğiz. Gelen verileri ve uyarıları yakından takip ediyoruz. Şehir merkezinde de ekiplerimiz nöbette olacaklar. Çalışmalar şu an Dikmen mahallemizde devam etmekte. Belirli noktalarda bekletilen acil müdahale ekiplerimiz muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen uyarılar doğrultusunda süratle hareket edip gerekli müdahaleleri yapmakta” diye konuştu.

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