Kontrolden çıkan otomobil su dolu tarlaya uçtu Suyun içinde kalarak soğukta üşüyen kazazedenin yardımına jandarma yetişti Üzerine battaniye örtülen yaşlı kazazede ekip aracına götürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, su dolu tarlaya uçtu. Soğuk havanın etkisiyle suyun içerisinde üşüyen yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.



Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Ali Duman idaresindeki 16 SN 588 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu tarlaya uçtu. Maddi hasarın meydana geldiği araçtan şoför Ali Duman ve yaşlı adam, kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soğuk havanın etkisiyle su dolu tarlada üşüyen yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, adamı battaniyeye sararak ekip aracına götürdü. Ölen veya yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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