Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 833,75 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesinde savcılık talimatı ile bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramaya Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile birlikte Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik ve köpek timi de katıldı. Dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen arama sonucunda iki farklı yere zulalanmış paketlerde toplam 833,75 gram kubar esrar, 7,82 gram kenevir tohumu, 48,21 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 2 adet uyuşturucu satışında kullanıldığı düşünülen hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 32 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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