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Sakarya’nın özlediği görüntü geri geldi Sakarya Üniversitesi Kampüsü beyaza büründü Vatandaş Hüseyin Düzenli: “Yağışı bekliyorduk, hepimizin faydalanacağı bir durum”

İHA

Sakarya’nın özlediği görüntü geri geldi Sakarya Üniversitesi Kampüsü beyaza büründü Vatandaş Hüseyin Düzenli: “Yağışı bekliyorduk, hepimizin faydalanacağı bir durum”

Sakarya’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlere düşen sabah saatleri itibari ile Sakarya Üniversitesi Kampüsünü beyaza bürüdü. Şehir merkezinde de yağmurla karışık yağan karın ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Sakarya’da şehir merkezinde günlerdir beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinde başladı. Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Üniversitesi Kampüsü güne kar ile uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya Üniversitesi kampüsünde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, kampüsü beyaza bürüdü. Kampüsün yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.
Hüseyin Düzenli, “Kar yağışını bekliyorduk. Büyükte kuraklık vardı susuz hiçbir şey olmuyor. Hepimizin faydalanacağı bir durum bu hem de görsel anlamda da herkesin mutlu olacağı bir görüntü var. Çünkü çok güzel yağıyor. Tabi bu durumda sadece kendimizi değil diğer ihtiyaç sahibi insanlarımızı da düşünmemiz lazım” dedi.

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