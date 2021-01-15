Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı



Mehmet KAVİS/ HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde Mustafa Yaşar Yılmazoğlu'nun, kar yağışı görüntüsü çekmek isterken dronu ağaca takıldı. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağaca çıkarak dronu indirdi.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası görüntü çekmek için Selman Dede Mesire Alanı´na giden Mustafa Yaşar Yılmazoğlu, dron ile çekim yapmaya başladı. Dron, sert rüzgârın da etkisiyle ağacın dallarına takıldı. Yılmazoğlu, arama kurtarma ekibinde görev yapan arkadaşlarından yardım istedi. Mesire alanına gelen Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Başkanı Erdal Aydın, ağacın dalına çıkarak dronu indirdi. Yılmazoğlu arkadaşına teşekkür etti.

Dronu bulunduğu yerden indiren Aydın, "Bizler gönüllü arama kurtarma ekibi olarak tüm taleplere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da arkadaşımız Mustafa Yaşar Yılmazoğlu´nun bir talebi oldu ve kendisine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2021-01-15 21:06:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.