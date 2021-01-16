Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ’lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretilen gıda takviyesi, virüse ve bakterilere karşı vücut direncini arttıracak Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu: “Böyle bir ürünü üreterek insanlara çok daha faydalı olduğumuzun düşüncesindeyiz” “Vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun savunması daha güçlü olacak”

İHA

SAÜ’lü profesörlerden korona virüse karşı savunma kalkanı Sakarya Üniversitesi öncülüğünde üretilen gıda takviyesi, virüse ve bakterilere karşı vücut direncini arttıracak Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu: “Böyle bir ürünü üreterek insanlara çok daha faydalı olduğumuzun düşüncesindeyiz” “Vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun savunması daha güçlü olacak”

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu ve ekibi, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından, virüse ve bakterilere karşı vücut savunma mekanizması üzerinde etkili olan maddelerden gıda takviyesi elde etti.
SAÜ öncülüğünde Sakarya Teknokent’te yürütülen çalışmalar, yaklaşık 1 yıl sonra meyvesini verdi. FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu ve ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, tamamen bilimsel verilerden elde edilen neticelere göre vücut savunma mekanizması üzerinde etkili olan maddelerden hap şeklinde gıda takviyesi elde etti. Bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla uzun araştırmalar ve denemeler sonrası Kurkumin, Kuarsetin, Kapsaisin ile Propolis’ten elde edilen gıda takviyesinin herhangi bir yan etkisinin olmadığı belirtildi. Kurkumin maddesinin korona virüsü azaltıcı ve engelleyici olduğunu belirten FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, elde ettikleri gıda takviyesiyle vücudun savunma mekanizmasının daha da artacağını dile getirdi.

"Özellikle savunma mekanizması üzerinde etkili olabilecek maddeleri araştırma yoluna gittik"
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, “Gıda takviyeleri özellikle son yıllarda, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi ve beslenme tarzlarındaki değişiklikler sonucunda bazı maddeler; yağlar, lipitler gibi takviye gıda olarak insanlar almayı tercih ediyorlar. Çünkü kendilerini daha zinde, daha enerjik hissetmek istiyorlar. Bunu da yaşam tarzları gereğince aldıkları besinlerle sağlayamadıkları inancındalar. Araştırmalara bakıldığında Türkiye’de gıda takviyelerinin pazarı 2011’de 360 milyon lirayken, 2020’de ise 900 milyon lira gibi bir rakama ulaşmakta. Bilinçsiz gıda takviyesi oluşturup piyasaya sürülmesi noktasından yola çıkarak özellikle bu alana bir katkı sağlamak istedik. Katkımız şöyle; daha bilimsel verilere dayalı bir ürün ortaya çıkartarak, insanlara bu konuda daha yararlı olabilmeyi düşündük. Bu amaçla Sakarya Üniversitesi Teknokent’te bulunan şirketimiz bünyesinde bir araştırma faaliyetine girdik. Yaklaşık 1 yıllık bir literatür araştırması neticesinde özellikle savunma mekanizması üzerinde etkili olabilecek maddeleri araştırma yoluna gittik. İnsanların kendilerini daha zinde, enerjik hissetmeleri için bu tip maddelere çok fazla yönelim var. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her maddeyi bu konuda kullanmama gibi bir noktaya dikkat etmek gerekiyor” dedi.

"Ürünü piyasaya hazır hale getirdik"
Tarım Bakanlığından ruhsat alınarak ürünü piyasaya hazır hale getirdiklerini belirten Küçükislamoğlu, “Bir yıldan fazla bir çalışma sonucunda Zerdapol adında bir ürün ortaya koyduk. Bunların kontrolünü sağlayan, ruhsatlandıran Tarım Bakanlığına müracaat ederek bu marka altında bir ruhsat başvurusunda bulunduk ve ruhsatımız kabul edildi. Ürünü piyasaya hazır hale getirdik. Ürünün içerisinde 4 tane bileşen, bileşik var. Bu bileşenler dediğim gibi tamamen bilimsel verilerden elde edilmiş neticelere göre bir araya getirildi. Gerçekten kendimiz kullandığımızda normal hayatımızda kendimizi çok daha zinde, çok daha enerjik hissediyoruz. Bunu kullanan arkadaşlarımızdan da aynı tepkiyi aldık. Herhangi bir yan etkisinin olmadığını gördük ve böyle bir ürünü üreterek piyasaya sürmekle insanlara çok daha faydalı olduğumuzun düşüncesindeyiz” diye konuştu.

"Bir ilaç olarak değerlendiremeyiz"
Elde ettikleri gıda takviyesinin ilaç olarak nitelendirilmemesi gerektiğini dile getiren Küçükislamoğlu, “Ortaya koyduğumuz ürünün içerisinde bulunan curcumin ile ilgili 2019 yılında yapılan bilimsel çalışma bizi daha da heyecanlandırdı. Özellikle mücadele ettiğimiz, yoğun bir şekilde insanları etkileyen korona virüs ile ilgili yapılan çalışmada; hücreye bağlanışı, proteinlere virüsün bağlanışının ve bunları bağlayan, oluşturan enzimleri ciddi bir şekilde engellediği, azalttığı belirtilmekte. Bu da bize ayrı bir heyecan katmakta. Ama tabii ki bunu bir ilaç olarak değerlendiremediğimiz, böyle bir şey söyleyemediğimiz için bir etkisinden şuanda bahsetmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.
Gıda takviyesinin zinde ve enerjik hissettirmesinin yanı sıra vücuda girecek olan virüslere karşı vücudun savunma mekanizmasını daha da güçlendireceğini söyleyen Küçükislamoğlu, “Bu bilgilerin ışığında şu sonucu çıkartabiliriz. Bu oluşturduğumuz karışımın; insanın daha zinde hissetmesi, daha enerjik hissettirmesinden farklı olarak birde tabii ki vücudumuza girecek olan virüslere, bakterilere karşı vücudumuzun savunmasının daha güçlü olacağı anlamına da geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı
YEREL HABERLER Kar manzarası çekmek isterken dronu ağaca takıldı
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hendek´te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hendek´te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kaçak içki ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kaçak içki ihbarı jandarma ekiplerini harekete ...
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında ‘perde parmak’ detayı Parçalara ayrılmış cesedin 40 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Çantalardaki parçalanmış ceset olayında ‘perde ...
Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
YEREL HABERLER Vahşi cinayette 'perdeli parmak', kimliği belirledi
SUBÜ’den çevrim içi stratejik plan değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER SUBÜ’den çevrim içi stratejik plan değerlendirme ...
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı
YEREL HABERLER Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi Kontrolden ...
Sakaryaspor’un adım adım yükselişi Sakaryaspor, 34 puanla 4. sırada yerini aldı
YEREL HABERLER Sakaryaspor’un adım adım yükselişi Sakaryaspor, 34 ...
Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Köpeğe taciz güvenlik kamerasında
Sakarya’nın özlediği görüntü geri geldi Sakarya Üniversitesi Kampüsü beyaza büründü Vatandaş Hüseyin Düzenli: “Yağışı bekliyorduk, hepimizin faydalanacağı bir durum”
YEREL HABERLER Sakarya’nın özlediği görüntü geri geldi Sakarya ...
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Halde mide bulandıran görüntüler Köpeğe tacizde bulunan yabancı uyruklu şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemler sonrasında sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Halde mide bulandıran görüntüler Köpeğe tacizde ...
Kontrolden çıkan otomobil su dolu tarlaya uçtu Suyun içinde kalarak soğukta üşüyen kazazedenin yardımına jandarma yetişti Üzerine battaniye örtülen yaşlı kazazede ekip aracına götürüldü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil su dolu tarlaya uçtu Suyun ...
Sakarya'da yüksek kesimlerde karla mücadele başladı Yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da yüksek kesimlerde karla mücadele ...
Karasu’da aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Karasu’da aşı uygulaması başladı
Serdivan Belediyesi çalışanlarına KVKK eğitimi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi çalışanlarına KVKK eğitimi
E-spor branşı olan Hado’ya SUBÜ desteği
YEREL HABERLER E-spor branşı olan Hado’ya SUBÜ desteği
Kar yağışı, Dikmen Yaylası’nda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Şükürler olsun topraklarımız bereketlendi”
YEREL HABERLER Kar yağışı, Dikmen Yaylası’nda seyrine doyumsuz ...
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi (2)
YEREL HABERLER Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu ...
Çantaya saklanmak istenen cinayette bölge didik didik aranıyor AFAD ekipleri de bölgede incelemelerine başlattı Bölgede çalışmalar 3’üncü gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Çantaya saklanmak istenen cinayette bölge didik didik ...
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor İlk incelemelerde cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi Olay ile ilgili bölgede çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi ...
Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Sakarya'daki vahşette öldürülen kişinin erkek olduğu ...
Eğitimde Akademik chek-up dönemi başladı ‘Akademik chek-up’ programı ile öğrencilerin eksik konuları tamamlanacak
YEREL HABERLER Eğitimde Akademik chek-up dönemi başladı ‘Akademik ...