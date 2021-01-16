Bacası yanan işletmeyi izinli itfaiye eri kül olmaktan kurtardı Yangını izinli itfaiye eri fark etti, şans eseri bölgeden geçen ekip ise söndürdü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmenin baca kısmında çıkan yangını izinli itfaiye eri fark etti, bölgeden şans eseri geçen ekipler ise yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmenin baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında marketten çıkan ve izinli olan itfaiye eri dumanları görerek işletmeye gitti. Yangının hangi bölgede olduğunu teyit eden itfaiye eri durumu merkeze bildirmek üzereyken şans eseri bölgeden geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangını fark eden izinli itfaiye eri Coşkun Öz, “Marketten çıktığım esnada baca yangını olduğunu gördüm. Yangının olduğu işletmeye giderek içeri girdim ve bacanın onların olduğuna dair bir teyit aldım. Bende tam itfaiyeye haber verirken tam o esnada ekiplerimiz buradan geçiyordu. İtfaiye ekiplerimiz olay yerine gelerek kısa zamanda yangını kontrol altına aldılar. Bu ilk başta vatandaşlık görevimiz sonrada mesleğimiz. Elimizden geldiği sürece Sakarya’ya ve Sakarya halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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