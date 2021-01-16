Engelli gence arkadaşlarından kötü şaka

Murat HAZER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi´nde meydana geldi. Bir grup genç, engelli Ö.S.´nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı. Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Murat HAZER
2021-01-16 13:47:43
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