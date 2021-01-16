Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Kar yağışının başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen Hendek Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklarını günler öncesinden yapan ekipler Bakacak, Aksu, Karadere, Dikmen ve Kırktepe mahallelerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçmişti. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılan yollar ise tek tek açıldı. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini yakından takip ederek koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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