Engelli gence arkadaşlarından kötü şaka (2)

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6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.S.´yi (32) kelepçe ile kamyonete bağlayarak yürüttü. Haberleri gören baba Ş.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirdi. E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, `Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma´ suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Murat HAZER

2021-01-16 20:21:05



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