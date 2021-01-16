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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli gence arkadaşlarından kötü şaka (2)

DHA

Engelli gence arkadaşlarından kötü şaka (2)


6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 
Sakarya´nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, yüzde 50 zihinsel engelli Ö.S.´yi (32) kelepçe ile kamyonete bağlayarak yürüttü. Haberleri gören baba Ş.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne getirdi. E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, `Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma´ suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Murat HAZER
2021-01-16 20:21:05

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