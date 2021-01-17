Sakarya'da 'kar' keyfi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Karın ardından sokağa çıkanlar horon oynarken, polisler ise kartopu oynadı.

Sakarya´da akşam saatlerinde başlayan kar kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Karla kaplanan Sakarya´da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise horon oynayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta olan polis ekipleri ise kendi aralarında kartopu oynayarak eğlendi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Onur GÜDEN

2021-01-17 01:15:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.