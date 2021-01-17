Sakarya´da şehir beyaza büründü



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´da etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle caddeler de boş kalınca, kar yolları tamamen örttü.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, tüm ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışı etkisini devam ettirirken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle parklar, caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle evlerine yakın bakkal ve marketlere giden vatandaşlar yağışı altında yürürken trafik akışının olmadığı yollar karla kaplandı.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-17 13:41:37



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