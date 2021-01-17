Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı yarına ertelendi

Sakaryaspor’un evinde Serik Belediyespor ile oynayacağı erteleme maçı, yoğun kar yağışı ve zemin sebebiyle yarına ertelendi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor ve Serik Belediyespor’un karşılaşması, geçtiğimiz aylarda yeşilsiyahlı takımdaki çoğu futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Bugün Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak erteleme maçı ise dün akşam itibari ile etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve zemin sebebiyle bir kez daha ertelendi. Sakaryaspor’un evinde Serik Belediyespor’la karşılaşacağı müsabaka yarın 13.00’de oynanacak.

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