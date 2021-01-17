Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı 



Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası´nda kamp yapan 4 kişi ile yayla evinde mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin, yolu iş makineleriyle açması sonucu kurtarıldı.

Sakarya´nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi sınırındaki İnönü Yaylası´nda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu. İnönü Yaylası´nın Pamukova ilçesi kısmında kalan bölgedeki kamp alanında kardan mahsur kalan ve yürüyerek Çilekli Mahallesi´ne ulaşmak isteyen Mısır uyruklu 4 kişi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi tarafında kalan yayla evinde eşi ve 2 çocuğuyla mahsur kalan doktor E.C.'nin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Pamukova Belediyesi'ne ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yolları açan ekipler önce kamp alanından yürüyerek inen 4 kişiye daha sonra ise 4 kişilik aileye ulaştı. Belediye ekiplerince kurtarılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-17 17:23:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.