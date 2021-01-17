Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı 

Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası´nda kamp yapan 4 kişi ile yayla evinde mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin, yolu iş makineleriyle açması sonucu kurtarıldı.
Sakarya´nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi sınırındaki İnönü Yaylası´nda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu. İnönü Yaylası´nın Pamukova ilçesi kısmında kalan bölgedeki kamp alanında kardan mahsur kalan ve yürüyerek Çilekli Mahallesi´ne ulaşmak isteyen Mısır uyruklu 4 kişi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi tarafında kalan yayla evinde eşi ve 2 çocuğuyla mahsur kalan doktor E.C.'nin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Pamukova Belediyesi'ne ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Yolları açan ekipler önce kamp alanından yürüyerek inen 4 kişiye daha sonra ise 4 kişilik aileye ulaştı. Belediye ekiplerince kurtarılan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-17 17:23:30
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