Yaylada mahsur kalan 8 kişi, iş makinelerinin yolu açmasıyla kurtarıldı (2) 

"Aşı olmamanın vebali var mı?"

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2 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Sakarya´nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli´nin Başiskele ilçesi sınırlarında bulunan İnönü Yaylası´nda yayla evlerinde kalan 2 kişi daha kurtarıldı. Evlerinin önünde bulunan araçlarının karla kaplanması sonucu mahsur kalan 2 kişi yolun açılması sonucu kurtarıldı. Yaylaya çıkan yol iş makineleriyle açılarak araçların ilerlemesi sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-17 17:49:05



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