Binanın elektrik panosunda çıkan yangın vatandaşı sokağa döktü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın elektrik panosunda meydana geldi. Bina girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Panodan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanların ardından alevlere teslim olan panoda patlamalar meydana geldi. Bunun üzerine apartman sakinleri korku dolu anlar yaşayarak kendini sokağa attı.

Yangın tüpleriyle olaya müdahale eden bina sakinleri yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri sağladı ve yangın büyümeden önlendi. Bina sakinlerinden Ömer Filizfidanoğlu, “Voltajların inip yükselmesi büyük sorun oluyordu. Sonunda bina panomuz yandı. Çok sık voltaj dengesizliği yaşıyoruz. Sonuçta bir bina küle dönecekti. Yetkililerden, bölgemizdeki voltaj sorununa çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

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