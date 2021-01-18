Aracın arkasına bağladıkları brandayla kaydılar 

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Onur GÜDEN/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, aracın arkasına iple bağladıkları brandanın üstüne oturan gençler karla kaplı yolda kayarak eğlendi.

Hendek Rasimpaşa Mahallesi´nde gün boyu devam eden kar yağışının ardından her yer beyaza büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen gençler gece saatlerinde sokağa çıktı. Aracın arkasına ip ile bağladıkları brandanın üzerine oturan gençler yolda kayarak eğlendi. Karın tadını doyasıya çıkaran gençler bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Onur GÜDEN

2021-01-18 00:07:32



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