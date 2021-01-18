D-650’de patlayarak alev alan tır lastiği trafiği aksattı Patlayarak alev alan lastik yangını, tırın dorsesine sıçramadan söndürüldü

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Sakarya D650 karayolunda tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması neticesinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, Arifiye ilçesi D650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Ömürlü idaresindeki 42 DPE 30 plakalı MAN marka tırın dorse kısmındaki tekerin patlaması sonrasında yangın çıktı. Sürücü, tırı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erlerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Meydana gelen yangın sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesi ve aracın yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü.

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