Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi

Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde etkili olan kar yağışı elektrik hatlarında arızaya yol açtı. Evlerde elektrik tesisatları ile elektrikli eşyalara zarar veren arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında arıza oluştu. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle bazı evlerin elektrik tesisatları ve elektrikli eşyalar zarar gördü. Arızanın giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi bölgede çalışma başlatırken, itfaiye ekibi de olası bir yangına karşı tedbir aldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Onur GÜDEN
2021-01-18 15:06:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.