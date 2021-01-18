Arızalanan elektrik hatları evlerin tesisatlarına zarar verdi

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Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde etkili olan kar yağışı elektrik hatlarında arızaya yol açtı. Evlerde elektrik tesisatları ile elektrikli eşyalara zarar veren arızanın giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´nde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında arıza oluştu. Elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle bazı evlerin elektrik tesisatları ve elektrikli eşyalar zarar gördü. Arızanın giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi bölgede çalışma başlatırken, itfaiye ekibi de olası bir yangına karşı tedbir aldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Onur GÜDEN

2021-01-18 15:06:05



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