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Murat HAZER/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde Yılmaz Sarı (40) dondurucu soğuğa aldırış etmeden soyunup kendisini karın içerisine atarak kar banyosu yaptı.

Pamukova´da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Yılmaz Sarı işletmeciliğini yaptığı kamp alanında soyunup kar banyosu yaptı. Sarı'yı izleyen yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı'nın karların içerisine atladığı o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Murat HAZER

2021-01-18 15:17:43



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