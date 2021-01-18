TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Serik Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Serik Belediyesporla 11 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Selman Timur xx, Çetin Öncel xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Hakan Aslantaş xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Burak Öksüz xx, Canberk Özdemir xx, Azad Filiz xx, Hasan Bilal xx (Mehmet Boztepe dk. 52 xx), Çağrı Ortakaya xx (Caner Koca dk. 82 ?), Muhammet Reis xx, Abdülaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 90 ?), Ali Özgün (Oğuzhan Kayar dk. 90 ?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Canberk Aydın xx (Abdülsamet Burak dk. 46 xx), Ercan Şirin xx, Emre Bekir xx, Erkan Şahin xx (Mustafa Çınar dk. 64 xx), Batuhan Arslan xx (Mahsun Çapkan dk. 76 xx), Gökay Eser xx, Sinan Kalaycı xx, Sinan Özkan xx, Murat Gürbüzerol xx
Goller: Abdülaziz Solmaz (dk. 68) (Sakaryaspor), Murat Gürbüzerol (dk. 89) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Çağrı Ortakaya, Hasan Bilal (Sakaryaspor), Emre Bekir, Sinan Özkan (Serik belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.