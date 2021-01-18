2020 yılında SUBÜ’de birçok yenilik gerçekleşti

Pandemi nedeniyle birçok sektörde sıkıntıların yaşandığı 2020 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), eğitimden topluma hizmete, spordan tarıma, teknolojiden enerji verimliliğine, akademik faaliyetlerden depreme kadar birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) kuruluşunun 2’nci yılı olan 2020’nin neredeyse tamamında eğitimöğretime uzaktan devam etse de oldukça farklı alanlarda birçok gelişme yaşandı. +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nin kurucusu ve uygulayıcısı olan SUBÜ, pandemi sürecinde de iş yeri uygulamasından taviz vermezken, yıl içerisinde yapılması gereken ve geleceğe yönelik adımlar atıldı. Protokoller imzalandı, yeni fakülte ve meslek yüksekokulları açıldı, mevcut birimler güçlendirildi, sanayi iş birliği ileri boyuta taşındı ve akademik başarılara yenilere eklendi.



2020 yılında yeni fakülte ve MYO’lar açıldı

2020 yılı SUBÜ’nün şehrin ihtiyaçları doğrultusunda birimlerini arttırarak büyümesini sürdürdüğü bir yıl oldu. Bu kapsamda Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu açılarak 20202021 Akademik Yılı ile birlikte öğrenci almaya başladı. Şehrin, ülkenin, iş dünyasının ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını belirlemek için gerçekleştirilen ‘Fikir Sofrası’ etkinliklerinde alınan kararlar doğrultusunda yeni açılan fakülte ve meslek yüksekokullarındakiler de dahil olmak üzere ortak akılla toplam 16 bölüm ve program öğrenci almaya başladı. Yeni bölüm ve programlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.



ArGe noktasında hizmet sunan merkezlere yenileri eklendi

Topluma hizmet ve ArGe noktasında hizmet sunan merkezlere yenileri eklendi. 2020 yılında Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABTEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MESTEM) ile Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. YAZEM’de dijitalleşmeye, TABTEM’de nitelikli istihdam için eğitime, UZEM’de online eğitimöğretim sürecinde yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. MESTEM’de sertifikalı mesleki eğitimler başladı. Üniversite bünyesinde hizmet veren Sapanca Park Uygulama Oteli pandemi sürecinde vefakarca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarına hizmet sundu. Otel, korona virüs riski nedeniyle ailesiyle yaşamayan sağlık personellerine tahsis edildi.



Teknolojinin son imkanlarından yararlanıldı

SUBÜ’ye öğrenim görmeye gelen yabancı öğrencilerin sayısı 2020 yılında artış gösterdi. Öğrencilerin ilk adresi olan Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe öğretiminin yanı sıra öğrencilerin kültürel olarak şehre ve ülkeye adaptasyonlarına yönelik çalışmalar ve etkinlikler de yürütüldü. Teknolojinin son imkanlarından yararlanılarak sanal gözlükle başlatılan eğitim tekniği Türkçe öğrenimine yeni bir boyut kazandırdı. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından Türkiye’de bir ilk olarak başlatılan ‘Pandemi Sorumlusu Sertifika Programı’ yurt genelinde ilgi görürken, iş hayatının ilk salgın uzmanları sertifikalarını aldı. Yine merkez tarafından Türkiye’de bir ilk olarak EDevlet’ten sertifika sorgulama hizmeti hayata geçirildi. Sertifika sahipleri sorgulamanın yanı sıra EDevlet üzerinden kare kodlu belge de oluşturabilme imkanına kavuştu.

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