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Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı (2)

DHA

Engelli gence kötü şakada 1 kişi tutuklandı (2)


YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yaşadıklarını anlatan Ö.S. (31), "Orada toplanmışlardı, kim ne yapıyor belli değildi. Kelepçeyi bağladılar ve arabaya bağlayıp beni çekmeye başladılar. Arabayı R.K.´nın oğlu sürdü, bağlayıp çekmeye başladılar" dedi.
ORADAKİLERDEN ŞİKAYETÇİYİM
Ö.S.´nin babası Şakir S. ise, "Çocuğum zihinsel engelli. Arkadaşları alıp götürmüş, kelepçeyle bağlamışlar. Defalarca bunu yapmışlar, son yaptıklarını da medyada gördük. Ben karakola gidip şikayette bulundum, oradakilerden davacı oldum. Hepsini yakaladılar. 16 yaşındaki bir çocuk hariç hepsini serbest bıraktılar. Orada kimin yaptığı belli, oradakiler cezasını bulsun istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-01-19 17:42:03

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