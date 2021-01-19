Bakan Varank Sakarya’da traktör fabrikasında incelemelerde bulundu

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Sakarya’da bulunan traktör fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikayı gezerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir traktör fabrikasını ziyaret etmek için Sakarya’ya geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank, fabrikayı gezerek üretim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

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