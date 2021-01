AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “27 Nisan 2007 AK Parti’nin gizli devrimidir” “Dünyanın hiçbir yerinde ülkemizin bu krizi yönettiği kadar güçlü ve kuvvetli bir kriz yönetimini görmek mümkün değil” AK Parti Sakarya İl Başkanlığı 7. Olağan kongresi gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye telekonferans ile katıldı

AK Parti Sakarya İl Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti’nin demokrasi mücadelesinin gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden birinin tarihi 27 Nisan 2007’dir. İlk defa kendisine muhtıra verilen bir Cumhuriyet Hükümeti, kendisine verilen muhtırayı kabul etmemiştir" dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi Yalova, Edirne, Çanakkale ve Kırklareli il kongreleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, davetliler, delegeler ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “Yaşanan salgın sürecine rağmen üç kez ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi aldığımız tedbirler çerçevesinde tüm ilçelerimizde başarıyla icra ettik ve bugün İl Kongremizde hep bir aradayız. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Toplumun her kesimini kucaklayan yeni kadrolarımızla, hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak, hem de geleceğe yönelik hedeflerimizi bu teşkilat yapılarımızla yarınlara taşıyacağız inşallah” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Hem Sakarya hem de Türkiye’de çok şey yapıldı. Olamaz denilen şeyler oldu, yapılamaz denilenler yapıldı. Prangalar kırıldı, tuzaklar boşa çıkartıldı. Türkiye’nin önü daha aydınlık bir hale dönüştürüldü. İnşallah bundan sonra da Cumhur İttifakı ve milletimizden aldığımız güç, destekle Türkiye’nin yarınları daha aydınlık olsun diye gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Dünyada yardıma ihtiyacı olan herkese yetiştik

“Burada salonda katılımcılar söylenirken, bakan ve genel başkan yardımcılarının ismi sayılarak teşekkür ediliyor. Aslında ismi en son sayılması gerekenler bizleriz, ismi ilk zikredilmesi gereken AK Parti’ye en çok emek vermiş olan, bu en arka sıralarda oturan ismi hiç anılmayan, bu partinin gerçek sahibi olan kardeşlerimizdir” diyerek sözlerine başlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “2020’yi salgın ile beraber geçirdik, bütün dünya kitlenirken Cumhurbaşkanımız 73 tane büyük açılış gerçekleştirdi. Dünyanın hiçbir yerinde devlet faaliyetinin bu kadar aksaksız işlediği bir ülke yoktur. Türkiye’de milletimize hizmet için yapılan çalışmalar eksiksiz, kesintisiz ve normal zamanlarda yarışan bir dinamizm ile gerçekleştirildi. Sizin verdiğiniz büyük desteğin Türkiye’yi nereye getirdiğini göstermek açısından bir örnek vereceğim. Dünyanın hiçbir yerinde ülkemizin bu krizi yönettiği kadar güçlü ve kuvvetli bir kriz yönetimini görmek mümkün değil. Bütün salgın süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin uçaklarının, dünyanın her bölgesine yardım götürmek için havalandığını gördünüz. Zor zamanda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, dünyada yardıma ihtiyacı olan herkese yetiştik. Peki şöyle bir tablo gördünüz mü, haber duydunuz mu; Türkiye’nin uçakları her tarafa yetişirken, büyük ülkelerin, G20 üyesi ülkelerinin başkalarına yardım götürdüğünü duydunuz mu?” şeklinde konuştu.



Erdoğan düşmanlığı gözlerini bürümüş

Avrupa’da ki faşist Türk düşmanlarının dili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırıldığını aktaran Çelik, “2021 yılına hepimiz iyi niyetler ile girdik ama nasıl bir tablo ile karşılaştık. Önümüzdeki vesayetin ne kadar diri olduğunu, yaptığımız mücadelenin bir kez daha ne kadar kıymetli olduğunu anlayalım. Daha 2021’e girer girmez birisi çıktı iktidara gelirsek yine kadınların kılık, kıyafetlerini yasaklayacağız dedi. Yine aynı mücadeleyi vereceğiz, yine bu ülkedeki başörtülü kadınları okullara sokmayacağız dedi. Ötekisi çıktı Erdoğan’ı götürmek için, Türkiye’de büyük felaketlerin olması lazım dedi. Erdoğan düşmanlığı gözlerini öyle bürümüş ki Avrupa’da ki faşistlerin, Türk düşmanlarının, İslam düşmanlarının dili ile Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Biz bundan gurur duyuyoruz çünkü bu faşistler insanlık düşmanıdır, Türkiye düşmanıdır, bunlar İslam düşmanıdır. Niye Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar, emin olun onların kafasındaki projelerin bir tanesine olumlu baksa Cumhurbaşkanımızı manşetlerden indirmezler. Ama milleti ve mazlum halklar ile beraber yürüdüğü için Avrupa’da ki faşist ve Nazilerin hedefi haline geldi. Onlar Cumhurbaşkanımıza saldırırken biz de onlara bu salondan Sakarya’dan Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



27 Nisan 2007 AK Parti’nin gizli devrimidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Daha sonra ana muhalefetin genel başkanı çıktı; özde ve sözde Cumhurbaşkanı diye bir tarifte bulundu. Bizim siyasi tarihimizde özde ve sözde Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanıldığı ilk tarih 27 Nisan 2007’de hükümetimize bir muhtıra verilmeye çalışılmasından bir gün önce bu muhtıraya vermeye çalışanları biz sözde değil, özde Cumhurbaşkanı istiyoruz demesiyle girmiştir. AK Parti’nin demokrasi mücadelesinin gerçekleştirdiği en büyük devrimlerden birinin tarihi 27 Nisan 2007’dir. İlk defa kendisine muhtıra verilen bir Cumhuriyet Hükümeti, kendisine verilen muhtırayı kabul etmemiştir. Bizim hükümetimize muhtıra vermeye çalışanlara muhtıra iade edilmiştir ve o gün o muhtıra kağıt parçasına dönmüştür. Bu AK Parti’nin gizli devrimlerinden biridir. AK Parti’ye, hükümetimize kimse muhtıra veremez, biz talimatımızı milletten alırız, ancak milletin talimatı ile iş yaparız. Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı demek; milli iradeyi tanımamak, milletin oylarını kabul etmemektedir, milletin iradesi dışında bir irade tanımaktır. 27 Nisan 2007’de verilen o muhtırayı nasıl iade ettiysek, bugün de Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı diyerek; ‘egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile mücadele edenlere karşı aynı mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.



Daha yeni başlıyoruz

Darbecilere kaptırılmayan iradeyi, darbe heveslilerine asla kaptırmayacaklarını aktaran Çelik, “Doğrudan milletimizin iradesine yaslanarak Türkiye Cumhuriyeti yönetilmektedir. Vatandaşlarımızın oyu, kardeşlerimizin gücü ile Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşıyacak iradeye, güce ve enerjiye sahibiz. Bugünde olanlar 10 yıl önce hayal edilemiyordu ama hepimizin açısından, verdiğimiz sözler açısından şunun bilinmesi gerekiyor ki daha yeni başlıyoruz. Biz koştukça yorulmayan, yaş aldıkça yaşlanmayan, sürekli gençleşen ve güçlenen bir siyasi hareketiz. Bundan sonrasında da aynı şekilde devam edeceğiz. Biz darbecilere kaptırmadığımız iradeyi, darbe heveslilerine asla kaptırmayız, onlara asla geçit vermeyiz. Yürüyeceğimiz yolun bedeli ne olursa olsun, yürüyeceğimiz yolda karşımıza çıkacak engeller ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız ile birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bütün dünya, temsil ettiği değerler ve verdiği mücadele için ona saldırırken biz onu yalnız bırakmayacağız. Aşamayacağımız engel yoktur, yıkamayacağımız set yoktur, geçemeyeceğimiz yol yoktur. Türkiye Cumhuriyeti engel tanımaz, milli irade yıkılmaz, milli egemenlik sarsılmaz diyerek yolumuza yürümeye devam ediyoruz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağlantısıyla AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve yönetim kurulu üyeleri tanıtılarak kongre gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.