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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roman vatandaşın yardım çağrısına valilik sessiz kalmadı

İHA

Roman vatandaşın yardım çağrısına valilik sessiz kalmadı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karasu ilçesinde çadırı yanan roman vatandaşa yardım yapılması için kaymakamlığa talimat verdi.
Yalı Mahallesi Sahil Caddesinde dün meydana gelen olayda A.H. isimli roman vatandaşın çadırı, elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Daha önceki zamanlarda çadırı yanan Gülşen Tuna isimli roman vatandaş ise duruma tepki göstererek, yetkilerden yardım talebinde bulunmuştu. Tuna’nın yardım talebine sessiz kalmayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’ya talimat verildi. Arkadaşlar konuyu yakinen takip ediyor. Ailelere gerekli yardımlar yapılacak" dedi.

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