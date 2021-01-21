Karlı havada sokak hayvanlarını minik elleriyle beslediler

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yardımına ilkokul öğrencileri koştu. Öğrenciler, sokak hayvanları için yem, mama ve süt hazırladı.

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kent geneli beyaza büründü. Sokak hayvanları ise soğuk havada

yiyecek bulmakta zorlanırken, Serdivan Mehmet Demir İlkokulu öğrencileri yem, mama ve süt hazırlayarak sokak hayvanlarını minik elleriyle besledi. Okul Müdürü Sufyan Bilgiç, öğrencilerin bu davranışından çok memnun olduğunu, merhamet ve vicdan sahibi çocuklar olmalarından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

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