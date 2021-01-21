Sakarya´da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliği protokolü imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Geyve ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 227 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesi Kozan Mahallesi´nde yaşayan F.Ö. ve Ş.Ö.´nün evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramada 227 şişe kaçak içki, 260 boş alkol şişesi, 1 tüfek, 1 havalı tüfek ve 1 seri numarası belli olmayan eski tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ

2021-01-21 13:18:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.