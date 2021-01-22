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2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu Yayla yolunda aracıyla kara saplanan araç için Başkan Bilal Soykan seferber oldu

İHA

2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu Yayla yolunda aracıyla kara saplanan araç için Başkan Bilal Soykan seferber oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bin 450 rakımlı Kerem Ali Yaylası dönüşünde aracı kontrolden çıkarak kara saplanan vatandaş ve ailesinin yardımına Belediye Başkanı Bilal Soykan koştu.
Akyazı ilçesinde bulunan ve bölgesinin en yüksek yerlerinden biri olan Kerem Ali Yaylası, yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Yaklaşık bin 450 rakımlı yaylanın kar sebebi ile kapanan yolları Akyazı Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Durumu fırsat bilen vatandaşlar kar ile kaplanan yaylanın yolunu tuttu. Dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yolun kenarındaki kar birikintilerine çarparak durabildi.
Yoldaki son durumu görmek için yaylaya doğru seyir halinde olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, kaza yapan aracı görerek durdu. Aracın saplandığı kar birikintisini önce ayakları ile ezen Başkan Soykan, daha sonrasında ise aracı iterek kaldığı bölgeden kurtardı. Ailesi ile birlikte kaldıkları noktadan kurtarılan vatandaş ise Başkan Bilal Soykan’a teşekkür ederek yoluna devam etti.
Yayla yolunun açık olduğunu belirten Başkan Soykan, “Burası kolay şekilde en yükseğe çıkılan bir yer olduğu için dışarıdan İstanbul ve yakın bölgelerden de insanların yaz, kış ziyaret için geldikleri yerlerden bir tanesi. Tabii yollarımız da açık. Yayla dönüşünde bir vatandaşımız aracını yoldan kaydırmış, biraz da heyecan yapmış. Bizde arkadaşlarımız ile beraber aracı itekleyerek kurtardık ve o da ailesi ile birlikte yoluna devam etmiş oldu” dedi.

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