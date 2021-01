Şehit Ali Gaffar Okkan, vefatının 20’nci yılında mezarı başında anılacak

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, vefatının 20’nci yılında Hendek’te mezarı başında dualarla anılacak.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken 2001 yılında uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Hendek’te mezarı başında dualarla anılacak. Anma töreni pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek.

Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yapılacak törene sadece şehidin ailesi, il ve ilçe protokolünün katılacağını bildirerek, ”Şehidimizi 24 Ocak Pazar günü mezarı başında anacağız. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından dualar edilerek şehidimizin mezarına karanfiller bırakılacak. Ardından tören son bulacak. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarıyla, tüm şehitlerimizi rahmetle ve dua ile anıyoruz” dedi.

Anma mesajı yayınlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “Devletimizin gülen yüzü olan ve Diyarbakır ile kardeşlik köprüleri kurmamıza vesile olan Şehidimiz Ali Gaffar Okkan’ı ve silah arkadaşlarını vefatının 20. yılında rahmet ve dua ile anıyorum. Ali Gaffar Okkan’ın Hendek için her zaman ayrı bir yeri var. Onun anısını yaşatmak, onun hayatından ders çıkartmak ve gelecek nesillere aktarmak her zaman temel hedefimiz olmalı. Her söylemi ve davranışı ile örnek bir insan olan Ali Gaffar Okkan, sadece Diyarbakır halkının değil tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş bir devlet adamıdır. Her yıl yüreklere dokunan manzaralar ve söylemler eşliğinde onu anıyor ve anılarını yaşatmaya devam ediyoruz. Diyarbakır’ın Gaffar Babası, Hendek’in evladı kıymetli ağabeyimizi ve silah arkadaşlarını vefatlarının 20’nci yılında bir kez daha rahmet ve saygı ile anıyorum. Bu vesileyle vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

