Hendek ilçesindeki Uludere Çayı buz tuttu

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde zorlu kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, sıcaklıkların eksi dereceleri düşmesi neticesinde Uludere Çayı’nın bazı kısımları buz tuttu.

Sakarya’da kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava Hendek ilçesinden geçen Uludere Çayı’nın bazı kısımları buz tuttu. Uzun yıllar sonra ilçeden geçen çayın buz tuttuğunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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