SAÜ’lü 5 akademisyene Üniversite-Sanayi işbirliği ödülü

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğretim üyelerinden 5 akademisyen, Sakarya Teknokent ÜniversiteSanayi İşbirliği kapsamında ödül aldı. Akademisyenlerin ödülleri törenle taktim edildi.

SAÜ’lü 5 akademisyen, Sakarya Teknokent ÜniversiteSanayi İşbirliği kapsamında düzenlenen Ödül Töreninde plaketlerini aldı. Sakarya Teknokent’te düzenlenen ödül törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Teknokent Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş ile SAÜ’lü ve SUBÜ’lü akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan törende Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, ödül töreninin üniversitesanayi işbirliği açısından güzel bir aşama olduğunu belirterek, “Özellikle çalışmaları öne çıkan akademisyenlerimizin biraz daha görünür olması, yönetimlerin de onları takip ve takdir ettiğinin sinyallerini vermesi açısından bu ödül töreni önemli. Salgın gibi olağanüstü dönemlerde ümitsizlik de ortaya çıkıyor. Ancak her zaman yapılabilecek şeyler var. Sakarya Teknokent’in de son yıllardaki performansı son derece arttı. Sakarya Teknokent’in doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmış olması, iyi yönetildiğine ve çarkların döndüğüne yönelik iyiye işaret. Bu doluluk oranının içinde biliyoruz ki hem akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin şirketlerinin sayıları artıyor hem de cirolarda artma oluyor. Bu da güzel bir gelişme” dedi.



Yeteneklerimiz sektör tarafından daha çok görülecek

Sakarya Teknokent’in diğer teknokentler arasında önemli bir yeri olduğuna işaret eden Savaşan, “Üniversite olarak başta Sakarya’daki sektörler olmak üzere Türkiye’deki tüm sektörlere açılma iddiasını taşıyoruz. Cihaz envanterini ortaya çıkardık ve herkesin bilgisine açtık. Yapılan bu ve benzer çalışmalarla yeteneklerimiz sektör tarafından daha çok görülecek. Bizim kendimizi ve yeteneklerimizi çok fazla zahmet çekmeden iş dünyasına gösterebilmemiz lazım. Bunun için de altyapı çalışmaları ihmal edilmeden tamamlanmış oldu. Bundan sonra çok daha etkin işbirlikleri olacaktır. Ticarileşme ve patentleşme alanında da hızla ilerlememiz lazım. Hacim ve sayının da artması gerekiyor. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarının daha da ileriye taşınması konusunda biz de kendilerine gerekli desteği vermekle mükellefiz” diye konuştu.



2022’nin Nisan ayında ilk İHA’mızı ve döner kanadımızı uçurmayı planlıyoruz

Prof. Dr. Şakir Görmüş, Teknokent’in hedeflerine yönelik çalışmalarına devam ettiğine değinerek, “Şu anda akademisyenlerimizden ayrı şekilde Teknokent olarak yürüttüğümüz 4 adet proje var. Bunlardan bir tanesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da kabul edilen, yaklaşık 1 buçuk milyon liralık ‘Nitelikli İşgücü ve Girişimci Merkezi’ projesi. 2019 yılında SODEP projesi tek kabul edilen projeydi. Bunu Nisan ayında faaliyete geçireceğiz. SAÜ Mezunlar Derneği ile beraber uzay ve havacılık alanında prototip merkezi olacak bir projemiz var ve bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. 2022’nin Nisan ayında ilk İHA’mızı ve döner kanadımızı uçurmayı planlıyoruz. Bunları da aynı zamanda ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Yerlileştirme ve raylı sistemler ile ilgili projelerimiz, Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi” şeklinde konuştu.



Pandemiye rağmen performansımızı yüzde 40 artırmış durumdayız

Üniversitesanayi işbirliği kapsamında çeşitli kurumlarla ve akademisyenlerle işbirliklerini genişlettiklerine işaret eden Görmüş, “Akademisyenlerimizle de yakın çalışma içerisindeyiz ve bunun meyvelerini almaya başladık. Bu töreni de bu yüzden yapıyoruz. Üniversitesanayi işbirliğinde 2 yıl önceye göre 2020’de dahil olarak pandemiye rağmen performansımızı yüzde 40 artırmış durumdayız. Özellikle kadın akademisyenlerimizin de bunda aktif rol oynaması bizi sevindirmiştir” ifadelerine yer verdi.



Teknokentler de pandemiye rağmen çalışmalarını artırarak sürdürüyor

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık ise üniversitesanayi işbirliğinde teknokentlerin olmazsa olmazlar arasında olduğunu belirterek, “Sakarya Teknokent’te güzel çalışmalar yapılıyor ve devam ediyor. Teknokentler de pandemiye rağmen çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Özellikle imalat ile ilgili sektörlerde üniversite işbirlikleri artıyor. Bu ödüller de teşvik anlamı taşıması açısından önemlidir” dedi.



Gerçekleşen konuşmaların ardında ise SAÜ Mühendislik Fakültesinden Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sakin Zeytin, Gıda Mühendisliği bölümünden öğretim üyeleri Prof. Dr. Zehra Ayhan ve Doç. Dr. Dilek Angın, Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ödül ve plaketlerini aldı.

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