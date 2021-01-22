Serdivan Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

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Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Serdivan Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu günlerde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal alandaki sokak hayvanlarını da besliyor. 24 saat görev yapan ekipler özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm beslenme noktalarına mama bırakarak, barınaklarının temizlik ve bakımını da gerçekleştiriyor.

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