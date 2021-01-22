Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu

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Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya´nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü´nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya´ya geldi. Arifiye ilçesinde bulunan Altay tankını üretmek için BMC´nin kiraladığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü´nü ziyaret eden Bakan Akar, yetkililer ile bir araya geldi. Bakan Akar, Altay tankının seri üretimi için gelinen son durum hakkında bilgiler aldı. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Güven HASBAŞ

2021-01-22 16:26:06



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