‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı Şiirleri en etkili okuyan 5 öğrenciye ödülleri takdim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı Şiirleri en etkili okuyan 5 öğrenciye ödülleri takdim edildi

İHA

‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı Şiirleri en etkili okuyan 5 öğrenciye ödülleri takdim edildi

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ‘Adapazarı Mehmet Akif’i Okuyor’ isimli yarışmanın sonuçları açıklandı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini en etkili okuyan 5 öğrenciye ödülleri takdim edildi.
İstiklal Marşı şiirinin yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yıl dönümü vesileyle, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından şiir okuma yarışması düzenlendi. 54 başvurunun gerçekleştiği yarışmada, en etkili şiir okuyan 5 öğrenci ödüllendirildi. Yarışmada ödül alan isimler, Güneş Rana Seyhan, Ervanur Kaçanlar, Gül Nihal Yener, Betül Kaya, Fikri Devrim Merttürk olarak belirlendi. Şiir okuma performanslarıyla büyük beğeni toplayan isimlere, Elektronik Kitap Okuyucu ödülü takdim edildi. Aynı zamanda yarışmaya başvuran herkese, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eseri hediye edildi.
Yarışmaya başvuran 54 öğrenciye ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Yarışmamıza göstermiş olduğunuz ilgi bizleri çok mutlu etti. Şiir okuma performanslarınızı izleyince, ülkemizin aydınlık geleceği adına bir kez daha ümitlerimiz tazelendi. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ülkemize bırakmış olduğu milli ve manevi miras, tüm yarışmaların üstünde bir anlam taşımaktadır. Bu duygularla, hepinizin bu yarışmanın kazananları olduğunuzu belirtiyor ve sizleri tebrik ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Akar, Sakarya'da 1. Ana Bakım Fabrikası'nda ...
Serdivan Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız ...
Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da Bakan Hulusi Akar, Altay Tankı’nın üretildiği fabrikaya geldi
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar Sakarya’da Bakan Hulusi ...
Sakarya´da kazada ölen kadının kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Sakarya´da kazada ölen kadının kimliği belirlendi
MHP´li Bülbül: Genel Başkanımızın Türk dünyası için yaptıklarını Davutoğlu´na ispat etmek zorunda değiliz
YEREL HABERLER MHP´li Bülbül: Genel Başkanımızın Türk dünyası için ...
SAÜ’lü 5 akademisyene Üniversite-Sanayi işbirliği ödülü
YEREL HABERLER SAÜ’lü 5 akademisyene Üniversite-Sanayi işbirliği ...
Donmak üzere olan sokak köpeklerine Hendek Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan sokak köpeklerine Hendek Belediyesi ...
Hendek ilçesindeki Uludere Çayı buz tuttu
YEREL HABERLER Hendek ilçesindeki Uludere Çayı buz tuttu
Şehit Ali Gaffar Okkan, vefatının 20’nci yılında mezarı başında anılacak
YEREL HABERLER Şehit Ali Gaffar Okkan, vefatının 20’nci yılında ...
Otomobil çarpması neticesinde hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Otomobil çarpması neticesinde hayatını kaybeden ...
2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan koştu Yayla yolunda aracıyla kara saplanan araç için Başkan Bilal Soykan seferber oldu
YEREL HABERLER 2 metreye yakın karda mahsur kalınca yardımına başkan ...
Isınmak için banyoya koyduğu kömür kovası sonu oldu Banyoda ısınmak için kullandığı kömür kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Isınmak için banyoya koyduğu kömür kovası sonu ...
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
YEREL HABERLER Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenerek öldü
YEREL HABERLER Banyo kazanından sızan gazdan zehirlenerek öldü
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın ...
Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu Hakim karşısına çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde ...
Serdivan’da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Serdivan’da karla mücadele sürüyor
Sakarya´da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya´da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi
Sakarya’da imalathane gibi iki eve baskın: 227 adet kaçak alkol şişesi ele geçirildi Kaçak içki operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da imalathane gibi iki eve baskın: 227 adet ...
Sakarya’da 112 filosu güçlenmeye devam ediyor Sakarya’da 69 ambulans ile acil durumlara müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Sakarya’da 112 filosu güçlenmeye devam ...
Dışarıda kartopu oynayıp stres atarak kaplıca suyunda şifa buluyorlar Sömestr öncesi tatilcilerin ilk tercihi İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Doğa ile iç içe bulunan ve beyaza bürünen tatil beldesinde kartpostallık görüntüler oluştu Tabiatın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran Kuzuluk’a sömestr öncesi yoğun ilgi
YEREL HABERLER Dışarıda kartopu oynayıp stres atarak kaplıca suyunda ...
SAÜ’de, 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER SAÜ’de, 251. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı ...
Karlı havada sokak hayvanlarını minik elleriyle beslediler
YEREL HABERLER Karlı havada sokak hayvanlarını minik elleriyle ...