Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20’nci yıl dönümünde anıldı Kaymakam Acır: “Ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır” Emniyet Müdürü Kaya: “Sevgi seli o kadar büyük ki pandemi olmasına rağmen toplanan kalabalık bunun göstergesi”

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20’nci yılında Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu sonucu şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 20’nci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. Törene; Hendek İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçe protokolü, Gaffar Okkan'ın ablası Sebahat Arslan, kız kardeşi Gülsüm Özgen ve emniyet teşkilatı katılım gösterdi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan’ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında ise dualar edilerek şehit Okkan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.



Başarısını, milletin gönlüne taht kurarak perçinledi

Törende şehit Okkan’ın özgeçmişinin okunması sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Halil İbrahim Acır, “Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ın şehadetinin 20’nci yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aziz şehidimiz Ali Gaffar Okkan, 20 yıl geçmesine rağmen halen milletin kalbinde yaşamaya devam eden çok önemli bir devlet adamıdır. Halkın dertleri ile dertlenmiş, sevinci ile sevinmiş ve her zaman bir meşale gibi insanlara ışık ve sıcaklık sunmuştur. Meslek hayatı boyunca görevini büyük bir başarıyla sürdürmüş ve bu başarısını milletin gönlüne taht kurarak perçinlemiştir. Bir ülkenin tarihinde bu gibi devlet adamlarının yeri müstesnadır. Ali Gaffar Okkan aradan yüz yıllar geçse bile cesareti, sevgi dolu yüreği ve terör ile mücadelesiyle anılmaya devam edilecektir” dedi.



"Bayrağı ileri götürerek dalgalandırmayı sürdüreceğiz"

Okunan dua ve mezarlığa bırakılan karanfiller sonrasında konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, “20 yıl önce acımasızca bir eylemle kaybettiğimiz Ali Gaffar Okkan Müdürümüzün şehadet yıl dönümünü anmak üzere burada bulunuyoruz. Onun gerek Kars’ta gerek Diyarbakır’da halkımızla büyüttüğü sevgi seli o kadar büyük boyutlara ulaştı ki; bugün pandemi olmasına ve üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen burada toplanan kalabalık da bunun bir nişanesi ve göstergesi. Ali Gaffar Okkan Müdürümüz, bu kucaklaşmadan ötürü bütün terör örgütlerinin hedefi haline gelmişti. Ona duydukları kin ve nefretin dışa vurumu bu acımasız suikasttı. Müdürümüz ebediyen kalbimizde yaşayacak, ondan aldığımız bayrağı biz daha ilerilere götürerek, dalgalandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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