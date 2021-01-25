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Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi Saç saça yumruk yumruğa kavga kamerada Kadınlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı

İHA

Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi Saç saça yumruk yumruğa kavga kamerada Kadınlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bilinmeyen sebepten dolayı bir grup kadın arasında cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa kavga yaşandı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan görüntülerde, kadınların kavgasını erkeklerin ayırmaya çalıştığı görüldü.
Kavga, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde yaşandı. Bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa giren kadınlar çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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