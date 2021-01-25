Kalp krizi geçiren balıkçı öldü

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, balıkçılık yapan Süleyman Toğaç (60) 3 tekerlekli bisikletinden indikten sonra fenalaşarak öldü. Toğaç´ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi´ne sabah saatlerinde 3 tekerlekli bisikleti ile gelen Süleyman Toğaç, bisikletinden inerek araziye girdi. Boş arazide bir anda yere düşen Toğaç´ı mahalle sakinleri fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Toğaç´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından Toğaç´ın, ilk tetkiklere göre kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirildi. Toğaç´ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-01-25 17:31:57
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