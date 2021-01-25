Freni patlayan kamyon 2 otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 

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Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde freni patlayan kamyonun 2 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1´i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Cemal Sızmaz´ın kullandığı 34 VE 7318 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak Hakan Altun (30) yönetimindeki 06 EMK 60 plakalı otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hakan Altun´un hayatını kaybettiği belirlenirken, Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal Sızmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-01-25 20:53:20



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