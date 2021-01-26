Yaşadığı barakada çıkan yangında öldü

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Mustafa Yazıcı, yaşadığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde 7072'nci Sokak'ta gece saatlerinde Mustafa Yazıcı´nın yaşadığı barakada yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin barakada yaptığı incelemede Mustafa Yazıcı'nın cansız bedeni bulundu.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafa Yazıcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Korucuk'taki Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Mustafa Yazıcı'nın eşinden ayrıldıktan sonra barakada oğluyla birlikte yaşadığı, yangın sırasında oğlunun barakada olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2021-01-26 10:50:48



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