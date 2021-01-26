Eşinden ayrıldıktan sonra kaldığı barakada çıkan yangın sonu oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla birlikte barakada yaşamını sürdüren adam, barakanın yanması neticesinde hayatını kaybetti.

Yangın, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7072. Sokak’ta bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yazıcı’ya ait barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı etkisi altına alırken, Yazıcı barakadan dışarıya çıkamadı. Yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Baraka içinde yapılan çalışmada ise Yazıcı’nın cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Mustafa Yazıcı'nın cesedi savcı incelemesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Öte yandan alevlerin adeta küle çevirdiği barakada, Mustafa Yazıcı'nın eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığı ve yangın esnasında ise oğlunun barakada olmadığı öğrenildi.

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