Kağıt gibi ezilen lüks otomobilde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı Kaza sonrası acı detay: Staj yaptığı yerde işe alınan genç, eve döndüğü esnada kaza kurbanı oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan asfalt yüklü kamyonun adeta kağıt gibi ezdiği lüks otomobilde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden gencin, staj yaptığı yerde işe alındığı ve eve döndüğü esnada kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevki'inde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Cemal S. idaresindeki 34 VE 7318 plakalı özel bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon, rampadan indiği esnada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı şeritten gelen Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı Seat marka otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalan iki araçta kullanılamaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal S. ise yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Son yolculuğuna uğurlandı

Asfalt yüklü kamyonun adeta kağıt gibi ezdiği lüks otomobilde hayatını kaybeden Hakan Altun’un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Kaynarca İlçesi Güven Balcılar Mahallesi’ndeki baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Güven Balcılar Hacı Sare Demir Cami'inde kılınan cenaze namazı sonrasında Güven Mahallesi Balcılar Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında acılı baba Sinan Altun’un ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken bir süredir kanser tedavisi gören Anne Fatma Altun ise fenalaştı. Cenazeye katılan Altun’un arkadaşları ve ailenin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.



Staj yaptığı yerde işe başlayacaktı

Sinan Altun ve eşi Fatma Altun’un tek çocukları olan Hakan Altun’un kaza günü staj yaptığı otomobil servisi ile iş görüşmesi için Arifiye ilçesine geldiği, olumlu geçen görüşme sonrasında işe alındığı ve eve döndüğü esnada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

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